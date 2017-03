Prantsuse pere kadumisega seoses arreteeriti kaks inimest

Politsei teatel võeti Brestis kinni pereisa Pascal Troadeci õde ja õemees, kelle juurest leiti mitmeid kadunud perele kuuluvaid esemeid, edastab BBC.

Pere elas Nantes’is ning Brest asub sealt umbes 300 kilomeetri kaugusel.

Võimuesindajate sõnul on võimalik, et 50-aastased Pascal ja Brigitte Troadec ning nende lapsed, 21-aastane Sebastien Troadec ja 18-aastane Charlotte Troadec on seni elus.

Prantsuse kadunud perekond: PascalTroadec, Brigitte Troadec ning nende lapsed Charlotte ja Sebastien Troadec / HANDOUT/AFP/Scanpix

Pere kadus ootamatult 16.veebruaril ning nende maja läbiotsimine näitas, et tegevused olid jäänud pooleli.

AFP teatel kuulas politsei kinnivõetud üle, kuid kuna uurimine kestab, siis nende isikuid ei avalikustata.

Prokurör Pierre Sennes sõnas, et kuna kadunute surma kohta andmed puuduvad, siis võivad nad kõik või osa nendest veel elus olla.

Prantsuse politsei kriminaaluurimise osakonna juht Gilles Soulie(vasakul) ja prokurör Pierre Sennes / SEBASTIEN SALOM-GOMIS/SIPA/SEBASTIEN SALOM-GOMIS/SIPA/Scanpix

Politseiuurijad leidsid perepoeg Sebastien Troadeci auto Saint-Nazaire’ist, ema ja isa autod on seni Nantes'is pere maja juurde pargitud.

Sebastien Troadeci auto / JEAN-SEBASTIEN EVRARD/AFP/Scanpix

Möödunud nädalal leidis politsei tervisejooksu teinud inimese abil Bresti lähedasest metsast Charlotte Troadecile kuuluvad teksapüksid ja isikut tõendava dokumendi.

Troadecide pere maja uurimisel leiti kolmele inimesele kuuluvat verd. DNA-uuring näitas, et verejäljed kuuluvad emale, isale ja pojale, kuid tütre verd hoonest ei leitud. Verd oli ka Sebastienile kuuluval mobiiltelefonil, Brigitte’ile kuuluval kellal ja treppidel.

Prokurör Sennes’ ja politsei teatel leiti märke, et keegi oli verejälgi üritanud ära pühkida.

Uurijad on praegu keskendunud Sebastieni tegevuse uurimisele, kuna noormees tegi varem sotsiaalmeedias tapmisähvardusi ja kohus määras talle 2013. aastal karistuseks ühiskondlikult kasuliku töö.

Prantsuse meedia teatel oli Sebastienil psühholoogilisi probleeme ja isal kannatas depressiooni all.