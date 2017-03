Video: holokaustis ellu jäänud 95-aastane mees tuli kapist välja

USAs elava mehe teatel on asju, mida ta tahab enne surma paljastada ja üks neist on tema tegelik seksuaalne suundumus, edastab The Independent.

Blanki lapselaps Brandon Gross tegi temast dokumentaalfilmi «On My Way Out», milles mees räägib suu puhtaks. Teda intervjueerib Youtube’i vlogger Davey Wavey.

«Tegelikult olen gei ja olen olnud seda kogu oma elu. See on minu elu tragöödia, kuid mu pere saab aru, mis minuga juhtus. Kas kujutate ette, et peate 90 aastat varajama, kes te tegelikult olete? Teadsin juba viieaastasena, kes ma olen,» lausus eakas mees.

Roman Blank ja ta naine Ruth Blank on koos olnud 67 aastat ning naine sai mehe saladuse teada pärast seda, kui ta oli sünnitanud teise lapse, kes on režissöör Brandon Grossi ema.

Blanki sõnul tahaks ta meessoost partnerit, kuid ta on juba liiga vana, et oma elus kannapööret teha, kuid ta soovitab noorematel mitte varjata, kes nad tegelikult on ning ta armastab seni oma naist.

Filmi tegija ja vloggeri arvates tegi eakas mees õigesti, et tuli kapist välja, sest kunagi ei ole liiga hilja olla see, kes sa tegelikult oled.