Paavst ärgitab peresid jätkusuutlikkuse nimel vähem lapsi saama

Raveni sõnul soovitab paavst peredel saada vähem lapsi, kuna siis on elu jätkusuutlikum ja looduskeskkond säilib paremini, edastab The Independent.

Botaaniku ja keskkonnakaitsja Raveni juhitud diskussioonil arutasid elu jätkusuutlikkuse teemal mitmed tunud teadlased ja ühiskonnategelased.

«Paavst Franciscuse sõnul vajab maailm vähem inimesi, et elu oleks jätkusuutlik, et ressursse jätkuks ka tulevikus ja keskkond säiliks. Seni on olemasolevaid ressursse jagatud üsna ebavõrdselt, kuid tuleb leida viis, kuid ressursse jagada võrdsemalt, tehes seda kaastunde ja armastusega. Loodame, et meie algatusega liitub inimesi, kes seda toetavad,» teatas Raven viitega paavstile.

Katoliku kirik ei luba kasutada raseduse ennetamiseks kunstlikke meetodeid. Paavst sõnas juba varem, et seksist ja rasedusest loobumine ei ole saatanast, vaid aitab takistada inimkonna arvukuse kerkimist üle piiri, kus ressursse enam kõigile ei jätku.