Saksamaa plaanis põgenikekriisi haripunktis piiri sulgeda

«Me tuleme sellega toime,» teatas Merkel kõnes 2015. aastal, mil migrandikriis oli saavutanud haripunkti. Plaan Saksamaa riigipiir sulgeda peatati viimasel minutil ja vaid seetõttu, et keegi ei soovinud vastutust sammu eest enda peale võtta.

Eile avaldatud raportis seisab, et vastupidiselt avalikule põgenikepoliitikale, soovisid Merkel ja tema juhitud valitsus 2015. aasta septembrikuus piiri Austriaga sulgeda ning keelduda asüülitaotlejaid vastu võtmast.

2015. aasta neljandal septembril avas Merkel ukse tuhandetele Ungaris lõksus olnud põgenikele ja sõnas, et see on inimõiguskaalutlustel hädavajalik samm. Sama aasta 12. septembril aga otsustasid Saksa kantsler ja tema ministrid saata piirile Austriaga tuhandeid politseinikke ja läbipääs migrantidele sulgeda.

Otsuse võtsid konverentsikõnes vastu siseminister Thomas de Maiziere, Baieri liidumaa peaminister Horst Seehofer, tollane Saksa välisminister Frank-Walter Steinmeier ja majandusminister Sigmar Gabriel. Piir plaaniti sulgeda järgmisel õhtul ja asüülitaotlejatele sissepääs keelata.

Algses otsuses seisis küll, et sissepääs keelatakse migrantidele, kel pole vajalikke dokumente. Kui siseministeeriumi ametnikud 13. septembril plaani seaduslikkuse küsimuse alla seadsid, viis de Maiziere Merkeli viimaste arengutega kurssi.

Raportis seisab, et Merkel ei võtnud sel hetkel vastu mingit otsust, kuid nõudis de Maiziere’ilt kinnitust, et piiri sulgemine ei tekitaks valitsusele hiljem kohtus probleeme. Merkel soovis väidetavalt samuti piirata negatiivset kuvandit meedias.

De Maiziere’il polnud võimalik tagada, et piiri sulgemine on seadusega kooskõlas ja vaid mõni tund enne otsuse jõustumist muudeti politseile antud käske.

Saksa siseministeerium ei lükanud raportis leitut tagasi ega ka kinnitanud seda.