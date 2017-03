Hollande lubas teha Le Peni võidu ärahoidmiseks kõik endast oleneva

Arvamusküsitlused prognoosivad Rahvusrinde juhi Le Peni võitu valimiste avavoorus 23. aprillil. Küsitlused näitavad, et teises valimisvoorus 7. mail kaotaks Le Pen nii tsentristlikule Emmanuel Macronile kui ka konservatiivide kandidaadile François Fillonile.

Prantsusmaa presidendikandidaat marine Le Pen Foto: ERIC PIERMONT/AFP/Scanpix

Filloni korruptsioonisüüdistuste tõttu on analüütikud ka hoiatanud, et valimistulemuste prognoosimine on äärmiselt keeruline. «Oh oht, et valimised võidab Le Pen,» tunnistas Hollande päevalehes Le Monde.

«Paremäärmuslus ei ole olnud arvamusküsitlustes nii kõrgel kohal üle 30 aasta, kuid Prantsusmaa ei alistu,» lubas president. «Prantslased teavad, et 23. aprilli ja 7. mai valimised ei määra üksnes meie riigi saatust, vaid ka Euroopa projekti tuleviku.»