Filloni erakond korraldab kriisikoosoleku

Filloni süüdistatakse parlamendiliikmena abikaasa ja laste abidena tööle võtmises ja neile kokku 900 000 euro suuruse palga maksmises, kuigi mingit tööd nad väidetavalt ei teinud. Kolmapäeval teatas Fillon, et talle esitatakse ametlik süüdistus.

Prantsuse seadusandjatel on lubatud perekonnaliikmeid tööle võtta, kuid Filloni puhul uuritakse, mida tema abikaasa õigupoolest tegi, kui tal ei olnud isegi rahvusassamblee hoone sissepääsukaarti.

Filloni toetajaskond kogunemisel. Foto: ZIHNIOGLU KAMIL/SIPA/Scanpix

«Mitte keegi, ma kordan, et mitte keegi ei saa sundida mind kandideerimisest loobuma,» teatas Fillon eile.

Prantsuse presidendivalimiste esimene voor peetakse 23. aprillil ja teine 7. mail. Küsitlused näitavad, et teise vooru jõuavad paremäärmuslane Marine Le Pen ja tsentrist Emmanuel Macron. Enne skandaali puhkemist oli Fillon küsitlustes esinumber.

Filloni toetuse murenedes on tulnud signaalid, et Vabariiklaste presidendikandidaadina on valmis välja astuma Bordeaux linnapea ja ekspeaminister Alain Juppé, kes jäi eelvalimistel talle alla.