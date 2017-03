Trumpi pealtkuulamisväited hämmastavad kongressi

Süüdistus- mis esitati ilma igasuguste tõenditeta- on taaskord muutnud küsitavaks Trumpi otsustusvõime, kirjutatakse Washington Postis. «Arvan, et Valge Maja ja president annavad meile selle süüdistuse taga peituvatest asjaoludest lähipäevil ülevaate,» vahendas Politico Senati luurekomiteesse kuuluva vabariiklase Marco Rubio sõnu.

Rubio, kes osaleb samuti Trumpi Venemaa sidemete uurimisel lisas, et pole saanud presidendi väidete kohta mingeid tõendeid.

Trump avaldas süüdistuse laupäeval ja Valge Maja nõudis eile süüdistuse uurimist kongressis.

Trumpi säutsud Twitteris võisid olla taktikaline käik, et tõmmata tähelepanu eemale teda ümbritsevate isikute seotusest Venemaaga, kirjutatakse Washington Postis. Süüdistus oli aga hämmastav, et Ühendriikide Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) direktor James Comey palus justiitsministeeriumil avaldada teade, mis selle ümber lükkab.

Valge Maja pressiesindaja Sean Spicer kinnitas vaid, et Trumpi väide põhineb väga häirivatel avastustel, mille olemust ta ei täpsustanud.

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017

«Kohutav! Sain just teada, et Obama valitsus lasi mu kõnesid Trump Toweris enne võitu pealt kuulata. Midagi ei leitud,» säutsus Trump ühes Twitteri postituses.

Justiitsministeerium ei ole süüdistusele veel reageerinud ja FBI keeldus seda kommenteerimast, teatati Guardianis.

Is it legal for a sitting President to be "wire tapping" a race for president prior to an election? Turned down by court earlier. A NEW LOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017