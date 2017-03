Suurbritannia on nelja aastaga nurjanud 13 terroriplaani

Rowley sõnul moodustavad suure osa probleemist ISISe inspireeritud intsidendid, kuigi oluliseks ohuks on jäänud ka terrorivõrgustik Al-Qaeda ja paremäärmuslus.

«Briti luure ja politsei on alates 2013. aastast nurjanud 13 terrorirünnaku plaani,» ütles Rowley, käivitades kampaaniat elanikkonna paremaks kaasamiseks terrorismivastasesse võitlusse. Politseijuhi sõnul on kolmandikus terrorismijuurdlustes olnud suurt abi avalikkuselt saadud infost.

«Oht on muutunud mitmekesisemaks ning suund on lihtsamatele rünnakutele rahvarohketes paikades nagu oleme näinud viimasel ajal Euroopa suurlinnades. Seetõttu on kogu elanikkonna valvsuse säilitamine varasemast veelgi olulisem,» ütles Rowley, kelle sõnul Briti politseil on pidevalt käigus üle 500 terrorismiga seotud uurimise.