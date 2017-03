ELi kaitseministrid toetasid sõjalise juhtimisstruktuuri loomist

Saksa kaitseminister Ursula von der Leyen ütles, et ELi kaitseministrid asutasid või panid liikuma protsessi Euroopa välismissioonide juhtimiskeskuse loomiseks.

ELi välispoliitika juht Federica Mogherini sõnas, et peakorter võimaldab senisest tõhusamat lähenemist pooleliolevatele sõjalistele väljaõppemissioonidele.

Von der Leyeni sõnul on peakorteri mõte selles, et ELi liikmesriigid, kes ei soovi juhtimisstruktuuri töös otseselt osaleda, võivad kaasa lüüa vaatlejana. «ELi mittekuuluvate riikide jaoks, nagu Norra või tulevikus Suurbritannia, on olemas võimalus liituda valikuliselt teatud projektide või missioonidega. Norralastel ja brittidel on selle vastu suur huvi,» lausus Saksa kaitseminister.

MPCC ülesandeks saab koordineerida ELi tsiviilsõjalisi operatsioone, mis ei hõlma sõjalise jõu kasutamist.

Brüsselis asuvale MPCC-le on ette nähtud väiksearvuline personal, mida juhib sõjaväekomandöri asemel direktor, et vältida sõjalisi tähendusvarjundeid, ütlesid ELi allikad eelmisel nädalal.

Eesti kaitseministeeriumi teatel hakkab juhtimisstruktuuris tööle 30 staabiohvitseri, kelle peaülesanneteks saavad operatsioonide analüüsimine, planeerimine ja väeloome korraldamine. Mogherini ütles enne kohtumist, et välis- ja kaitseministrid arutavad edasisi samme, mis aitaksid muuta ELi kaitsevaldkonnas tõsiseltvõetavamaks ja tugevamaks.

«Eelseisev otsus puudutab sõjalist planeerimist ja võimete kasutamist,» ütles Mogherini Brüsselis ajakirjanikele. «See ei ole Euroopa armee - tean, et seda silti kasutatakse -, vaid tõhusam viis meie sõjalise tegevuse juhtimiseks.»

EL on korduvalt kinnitanud, et ei kavatse õõnestada NATO positsiooni peamise kaitsepakkujana Euroopas. Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker kutsus septembris Suurbritannia lahkumisotsusest ajendatuna rajama ELi kaitsealast peakorterit, soojendades üles aastaid ühenduses ringelnud idee.