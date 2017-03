Leedu Euroopa Parlamendi liige Antanas Guoga jättis mõne oma tuluallika deklareerimata. Nimelt selgus, et Guoga, kelle ametlik vara on 29 miljonit eurot, on koos kahe Vene pokkeritähe ja Briti Neitsisaartele registreeritud hämara taustaga ettevõttega suurosanik kolmes Malta firmas.