Trump allkirjastab muudetud immigratsioonimääruse

Conway ütles telekanalile Fox News, et määrus jõustub 16. märtsil.

Trumpi sisserändemääruse algversioon sulges ajutiselt Ühendriikide piirid kõigile põgenikele ja seitsme moslemiriigi kodanikele.

Muudetud kujul peatab määrus ajutiselt Ühendriikidesse pääsu kuue moslemiriigi kodanikele, kes taotlevad uut viisat, kuid kehtiva viisaga isikutele reisimiseks takistusi ei tehta.

Määruse uus versioon peaks lahendama õiguslikud probleemid, mis põhjustasid lennujaamades segadust ja vallandasid kogu riigis meeleavaldused.

Uus versioon on kitsam ning täpsustab, et 90-päevane sisenemiskeeld Sudaani, Süüria, Iraani, Liibüa, Somaalia ja Jeemeni kodanikele ei kehti nende suhtes, kellel on olemas kehtiv viisa. Lisaks kõrvaldas Valge Maja Pentagoni ja välisministeeriumi survel sisenemiskeeluga riikide nimekirjast Iraagi.

Trumpi administratsiooni ametiisikute sõnul on ka muudetud määruse eesmärk sama, mis esimesel: hoida potentsiaalsed terroristid Ühendriikidest eemal, kuni valitsus teatud maailma piirkondadest pärit põgenike ja viisataotlejate kongtrollmehhanismid üle vaatab.