Tšehhis möödunud aastal korraldatud küsitluse järgi on tegu riigiga, kus üle poole elanikest on veendunud, et USA tegevus tõi kaasa Süüria massiemigratsiooni, veerand usub nn alternatiivmeediat ja libauudistesaite ning umbes 40 protsenti on kindlad, et Ukraina kriisi põhjustas Washington.