EL võõrustab aprilli algul Süüria tulevikukonverentsi

Konverentsil, mis järgneb samalaadsele kogunemisele Londonis eelmise aasta algul, «hinnatakse olusid piirkonnas ning tingimusi, mille alusel oleks võimalik pakkuda konfliktijärgset abi juhul, kui saavutatud on poliitiline üleminek», ütles Brüsselis EL-i välisministrite kohtumisel osalenud Mogherini.

EL-i ametnike sõnul oodatakse 5. aprillil peetavale konverentsile ÜRO peasekretäri António Guterrest ja Londoni konverentsil osalenud riikide kõrgeid ametnikke.

EL on järjekindlalt toetanud ÜRO jõupingutusi poliitilise lahenduse leidmiseks kuue aastaga 310 000 inimelu nõudnud Süüria konfliktile.

Jõupingutuste keskmes on praegu paralleelläbirääkimised Šveitsis Genfis ja Kasahstanis Astanas, millest esimesed keskenduvad poliitilisele üleminekule ja teised relvarahule. ÜRO Süüria erisaadik Staffan de Mistura ütles reedel kõnelustevooru lõppedes Genfis, et märtsis on oodata veel üht läbirääkimisvooru mõlemas linnas.