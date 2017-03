Lapsed Süüria sõjas: voodimärgamine ja pidev stress

Ilma kohese abita võivad tervele põlvkonnale osaks saanud hingehaavad osutuda pöördumatuteks, väidab organisatsioon. Lakkamatu stress on suurendanud laste voodimärgamist, enesevigastamist ning suitsiidikatseid, samuti agressiivset käitumist.

Uurimistulemused põhinevad sadadel Süürias läbi viidud intervjuudel ning on rühmitise väitel suurim, mis riigis 2011 aastal puhkenud kodusõja vältel korraldatud. Raport nimega «Nähtamatud haavad» nimetab olukorda hirmutavaks vaimse tervise kriisiks Süüriasse lõksu jäänud laste seas.

Uuringust selgus, et kaks kolmandikku lastest on kaotanud kellegi lähedase, nende kodu on pommitatud või on nad ise saanud haavata. Ligi 71 protsendi intervjueeritud täiskasvanute sõnul kannatavad nende lapsed uriinipidamatuse all. 48 protsenti ütles, et on kohanud lapsi, kellel on tekkinud sõja mõjul kõnehäired või jäänud täiesti tummaks.

Süüriast on põgenenud ligi 2,3 miljonit last; uuringu andmeil on riigis vähemalt kolm miljonit alla kuue-aastast, kes pole oma elus kogenud midagi muud peale sõja.

«Mitte kunagi pole olnud suuremat ohtu katkise põlvkonna tekkimiseks, mis on kaotatud traumale ja äärmuslikule stressile,» lausus Päästke Lapsed vanemnõustaja vaimse tervise alal Marcia Brophy.