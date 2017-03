Taani kanal: Vene teletegijad pakkusid noortele rootslastele mässamise eest raha

End Mohammediks nimetanud noormehe sõnul tulid venelased nende grupi juurde ja teatasid, et nad annavad igaühele neist 400 Rootsi krooni (umbes 42 eurot), et nad «korraliku märuli» korraldaksid.

Radio24Syv esindaja teatel said nad veel mitmest allikast teada, et venelased pakkusid Rinkeby noortele mässamise eest raha.

Ühe anonüümseks jääda soovinud noore sõnul saabus politsei Rinkeby keskväljakule just siis, kui venelased nendega raha ja mässamise teemal rääkisid.

Samas ei õnnestunud Taani raadiokanalil saada Rootsi politseilt kommentaari, kas neil on andmeid, et venelased pakkusid noortele rootslastele märuli korraldamise eest raha.

Rootsi väljaannete teatel olid 20. veebruari paiku Stockholmis Rinkebys Venemaa NTV kanali esindajad, kes tegid reportaaži Rootsi ühiskonna kitsaskohtadest ja noorte elust.

Venelased intervjueerisid oma saate tarbeks paremäärmusliku ja immigratsioonivastase Rootsi Demokraadid partei rahvasaadikut Mattias Karlssonit.

Stockholmi Rinkeby linnaosa tuntakse just seal elavate migrantide tõttu, kuid see sai kuulsust ka tänu USA presidendile Donald Trumpile, kes teatas pärast Fox kanalil eetris olnud dokumentaalsaadet, et Rootsis toimus terrorirünnak.

Stockholmi Rinkeby linnaosa pärast mässu / Christine Olsson/TT/TT NEWS AGENCY/Scanpix

Valge Maja täpsustas hiljem, et Fox tegi intervjuu režissöör Amy Horowitziga, kes rääkis Rootsi immigratsiooniprobleemidest ja president Trumpil puudus täpne informatsioon.

Üsna pea pärast Trumpi kommentaari lahvatas Rinkebys noorte mäss, milles põletati autosid ja rünnati politsenikke, mille tõttu korrakaitsjad tegid hoiatuslaske.

Rootsi võimud selgitasid pärast Fox kanalil näidatud Rootsi olukorrast rääkivat dokumentaalsaadet ja Trumpi terroriväidet, et mingit terrorirünnakut aset ei leidnud.