Video: rootslannast reporteri kommentaar heas vormis valgete meeste kohta tekitas netiraevu

Rootsi meedia teatel kulus reporter Brita Zackaril Vasaloppeti läbimiseks ligi 12 tundi ning naise eesmärgiks oli näidata, et ka temasugused niiöelda treenimatud suudavad suuskadel pika vahemaa läbida.

Zackari kirjeldas kaamera ees, et suusarajal oli võistlemas «väga palju valgeid mehi», kuid see tekitas internetiraevu, milles kommenteeriti, et telereporter Brita Zackari on rassist, kes vihkab valgenahalisi mehi.

Youtube’i jõudis Zackari kommentaarist lõik, milles ta räägib Vasaloppeti «valgetest meestest» ning see pealirjastati «Rassist Brita Zackari vihkab valgeid mehi». Lisaks on ta kommentaari laialt kajastatud teistes sotsiaalmeedia allikates.

Zackari selgitas, et «valged mehed» olid lihtsalt ta tähelepanek, samahästi oleks ta võinud öelda, et rada oli suurepärane.

«Ma lihtsalt nentisin fakti, oleksin võinud kommenteerida näiteks raja seisukorda. Igaüks kuuleb ja näeb seda, mida tahab kuulda ja näha. Olen oma karjääri jooksul öelnud märgatavalt poliitilisema sisuga asju kui nüüdne. Minu eesmärgiks oli näidata, et ei pea olema heas sportlikus vormis mees, et Vasalopeti rada läbida,« selgitas rootslanna.

Zackari teatel tehti talle ta kommentaari pärast Facebookis ähvardusi, ka tapmisähvardusi.

«Kaalusin, et kas peaksin neile vastama. Elu on näidanud, et kui vihasõnumitele rahulikult vastata, siis inimesed tõmbuvad tagasi, rahunevad ja hiljem kahetsevad oma sõnu,» selgitas reporter.

SVT saadete projektijuht Erika Christensson selgitas, et ta ei näinud Zackari esinemises vigu ja nad on temaga väga rahul.

Brita Zackari läbis 5. märtsil Vasaloppeti 11 tunni ja 39 minutiga. Naise sõnul oli tal järgmisel päeval pohmelli tunne ning kogu keha valutas.

Naiste arvestuses võitis Vasaloppeti Rootsi suusataja Britta Johansson Norgren ajaga 4:19,43 ja meeste arvestuses Norra suusataja John Kristian Dahl, kelle aeg oli 3:57,18.

Vasaloppeti võitja naiste arvestuses oli rootslanna Britta Johansson Norgren / CHINE NOUVELLE/SIPA/CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix

Vasaloppeti võitja meeste arvestuses oli norrakas John Kristian Dahl / CHINE NOUVELLE/SIPA/CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix

Selle aasta Vasaloppetil osales mitmeid Rootsi ja välismaa kuulsusi, kaasa arvatud Rootsi eurolaulik Måns Zelmerlöw.