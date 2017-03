USA vabariiklased esitlesid uut tervishoiussüsteemi

Eelnõu üle on kavas hääletada juba homme.

CNNi andmeil jätab kava jõusse Obamacare`i elemendi, mille kohaselt ei tohi kindlustusfirmad ära öelda juba teadaoleva diagnoosiga inimestele, ent samas võivad nad tõsta nende kindlustusmakseid, kes oma tervisekindlustust ei ole käigus hoidnud.

Ekspertide hinnangul ohustab Ameerika tervishoiuaktis (American Health Care Act) visandatud süsteem miljonite inimeste tervsekindlustust, kirjutas CNN.

Washington Posti sõnul on neli vabariiklasest senaatorit teatanud kavatsusest eelnõu vastu hääletada, kui see miljonid ameeriklased kindlustusest ilma jätab.

Dokument tühistab mitmed Obama reformi võtmeaspektid, lõpetades muu hulgas erakindlustussüsteemi toetamise ja reeglid, mis kohustavad isikut kindlustust omama.

«Pärast Obamacare'i murtud lubaduste aastaid astusid esindajatekoja vabariiklased täna tähtsa sammu,» ütles koja energia- ja kaubanduskomitee esimees Greg Walden.

«Lihtsalt öeldes, meil on olemas parem tee lahenduste pakkumiseks, mis asetab esikohale patsiendid, mitte bürokraadid. Ja me liigume edasi oma jõupingutustega, et päästa ameeriklased segadusest, mille Obamacare tekitas,» lisas ta.

Uus eelnõu peab jõustumiseks saama nii esindajatekoja kui senati heakskiidu.