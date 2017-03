Valgevene muretseb Vene energia pärast

«Oleme sügavas mures nafta-gaasivaldkonna lahendamata küsimuste ja kahepoolsetest kokkulepetest mittekinnipidamise pärast energiakandjate tarnimise küsimuses, samuti Euraasia majanduskomisjoni tegevusetuse tõttu selle taustal,» ütles Andrei Kabjakav Biškekis Euraasia Majandusühenduse valitsusjuhtide kohtumisel.

Ta meenutas, et Valgevene juhtis varem allakirjutatud dokumentides tähelepanu, et täidab oma kohustusi tingimusel, et saavutatakse selged kokkulepped tõkete, piirangute ja konfiskeerimiste lõpetamise kohta igasuguste energiakandjate ja muude tundlike kaupade osas.

«Kahjuks on aeg näidanud selle paikapidamatust,» ütles peaminister. «Peame tõdema, et luuakse uusi takistusi ja tõkkeid.»