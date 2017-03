Ungari kiitis heaks asüülitaotlejate automaatse kinnipidamise

Ungari peaministri sõnul võeti eelnõu, mille inimõigusrühmitused on teravalt hukka mõistnud, vastu pärast hiljutisi migrantide korraldatud terrorirünnakuid Euroopa linnades.

Valitsuse sõnul kaitseb uus seadusandlus nii Ungari kui ka EL-i kodanikke, sest valitsuse hinnangul kasutasid migrandid olemasolevat süsteemi ära ja lahkusid Ungarist enne varjupaigamenetluse lõpuleviimist, tekitades sellega terrorirünnakute riski.

Uue korra kohaselt paigutatakse kõik Ungarisse saabuvad ja seal juba viibivad asüülitaotlejad nende taotluse menetlemise ajaks laagritesse.

Kõik, kes saabuvad Ungarisse EL-i mittekuuluva ja turvaliseks riigiks peetava riigi, teiste seas Serbia kaudu, saadetakse tagasi. Kõikide tagasilükatud varjupaigataotluste apellatsioonid vaadatakse kiirkorras läbi kolme päeva jooksul. Migrante, kelle asüülitaotlus tagasi lükatakse, võidakse kohustada oma kinnipidamiskulusid katma.

Ungari pidas ka varem süstemaatiliselt kinni kõik asüülitaotlejad, kuid loobus sellest 2013. aastal Brüsseli, ÜRO pagulasameti ja Euroopa inimõiguste kohtu survel.

ÜRO pagulasamet UNHCR väljendas Ungari otsuse üle sügavat kahetsust ning märkis, et seadus rikub Ungari kohustusi vastavalt rahvusvahelistele ja Euroopa Liidu seadustele ning et sellel on kohutavad psühholoogilised ja füüsilised tagajärjed niigi palju kannatanud naistele, lastele ja meestele.

Valitsuse andmeil on Ungaris tänavu varjupaika taotlenud 1004 inimest.