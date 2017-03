Taani koolipoiss avastas põllult Teise maailmasõja aegse lennuki

Daniel Rom Kristiansen avastas lennukikere ja piloodi jäänused pärast seda, kui isa oli tal käskinud minna välja ja otsida üles lennuk, mis olevat põllul alla kukkunud.

Poisi isa Klaus Kristiansen ütles kohalikule uudistekanalile DR P4 Nordjyllan, et oli kuulnud lugu oma vanaisalt, kes mainis, et Teise maailmasõja ajal kukkus üks lennuk talu piiride lähedal alla.

«Kui mu pojale anti Teise maailmasõja teemal kodutöö, ütlesin naljaga pooleks, et ta läheks ja otsiks üles põllule kukkunud lennuki,» sõnas talupidamisega tegelev Kristiansen.

Poiss suunduski koos isaga põllule, kaasas metallidetektor. Algselt küll lihtsalt naljaviluks, kuna Kristiansen arvas, et vrakk on tõenäoliselt juba ammu ära viidud.

Kuid tandem hakkas leidma lennukijuppe.

«Me üritasime ettevaatlikult labidaga kaevata. Üha enam osasid ilmus nähtavale ja mida sügavamale me jõudsime, seda rohkem neid leidsime,» sõnas Kristiansen DR-ile.

Pärast seda, kui nad luudeni jõudsid, helistasid nad kohalikele võimudele.

Sündmuspaigale saabusid nii politseinikud, pommirühm kui ka Saksa välisministeeriumi esindajad.

«Me leidsime ka riiete taskutest dokumente ja pabereid,» selgitas Kristiansen.

Väljakaevajate avastatud vrakk osutus Luftwaffe lennukiks Messerschmidt Bf 109.

Kristiansen sõnas, et ta pere oli töötanud maalapil, kust lennuk leiti 20-30 aastat, aimamatagi, et seal midagi peituda võiks.

«Õnneks on mu pojal nüüd midagi oma kodutöös kirjutada. Talle anti tegelikult koolist vaba päev, et ta saaks jälgida, kuidas politsei ja pommirühm töötavad. See on meie kõigi jaoks üsna põnev,» ütles Kristiansen.