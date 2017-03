Pildid ja video: USAs hukkus bussi ja kaubarongi kokkupõrkes vähemalt neli inimest

Kohalike võimude sõnul on see viimase kahe kuu jooksul juba teine selline õnnetus, milles kokkupõrge toimus kaubarongiga, edastab The Indepedent.

USAs Mississippis Biloxis toimus bussi ja rongi kokkupõrge / Gerald Herbert/AP/Scanpix

Kaubarong sõitis kokupõrke ajal ida suunas. Päästjate teatel kulus neil üle ühe tunni, et saada bussist kätte sinna lõksu jäänud umbes 50 reisijat, kellest enamik said vigastada. Sündmuskohast leiti kolme inimese surnukeha, neljas inimene suri, kui teda transporditi haiglasse. Rongi juht ja ta abilised vigastada ei saanud.

Biloxi politsei teatel oli õnnetuskohas kaos nagu ka varasemal juhtumil, mil Biloxis põrkasid kokku kaubarong ja kaubaauto, mille juht pääses vigastusteta.

Kohalike teatel üritas bussijuht ülesõidukohta ületada enne, kui rong saabus, kuid see ei õnnestunud ja toimus kahe sõiduki kokkupõrge, mis tekitas tugeva paugu.

Kinnitamata andmetel oli buss tehnilise probleemi tõttu umbes viis minutit ülesõidukohas, enne kui rongiga kokkupõrge toimus.

USA meedia teatel olid bussis Texasest Austinist pärit reisijad, kes tahtsid sõita Mississippi rannikulinna Biloxi kasiinosse.