Wikileaks: CIA kasutas Frankfurti häkkimisbaasina

Frankfurdist sai Wikileaksi andmetel baas, kus CIA arendas oma küberrelvastust ja häkkimisvõimekust. Frankfurdis asub USA suurim konsulaat maailmas. Seda kasutati baasina, kus arendati välja programme, millega rünnata sihtmärke Euroopas, Hiinas, Kesk- Aasias ja Aafrikas.

Lekkinud dokumentidest selgub, et agendid kasutasid Saksamaal võltsidentiteete ja konsulaadist ei teatud nende tegelikest ülesannetest samuti midagi. «Ärge jätke oma kabinettides järelvalveta ühtki tundlikku faili või elektroonikaseadet,» juhendati eksperte. Samas soovitati neil nautida Lufthansa lennukite pardal tasuta jagatavat alkoholi.

CIA tips for its hackers going to the covert CIA hacking base hidden in the US consulate in Frankfurt #Vault7 https://t.co/OoGhXa0rAJ pic.twitter.com/iyuZhVEXms