Kim Jong-nami arvatav poeg tegi videopöördumise

Video postitas YouTube'i varasemalt tundmatu rühmitus Cheollima Tsiviilkaitse (CCD), mis väidab, et viis ära haavatavas olukorras viibiva Kimi perekonna liikmed koostöös Hollandi, USA ja Lõuna-Korea võimudega ning hoiab neid teadmata kohas oma kaitse all. CCD veebileht registreeriti laupäeval.

Lõuna-Korea luureagentuur kinnitas, et 40-sekundilises videos figureeriv isik on tõepoolest Kim Han-sol. Agentuuri esindaja keeldus avaldamast rohkem üksikasju. «Minu nimi on Kim Han-sol, olen pärit Põhja-Koreast ja olen osa Kimi perekonnast ... Minu isa tapeti mõne päeva eest. Olen praegu koos oma ema ja õega. Oleme väga tänulikud...» ütleb mees videos enne, kui video heli ära kaob ja tema suu kaetakse musta kastiga.

Ta näitab oma isiku tõendamiseks ka oma passi, kuid selle detailid kaetakse videos digitaalselt musta kastiga.

Arvatakse, et 21-aastane Han-sol lõpetas Pariisi asuva Sciences Po ülikooli ning elas koos oma vanematega Hiinas Macaus, enne kui ta ema ja õega peale isa surma kadus. Põhja-Korea võib teda pidada rivaaliks oma onule Kim Jong-unile, kes on praegu Pyongyangis võimul.

Kim Jong-nam tapeti 13. veebruaril Kuala Lumpuri lennujaamas arvatavasti närvimürgiga VX. Mõrva sooritajaks peetakse Pyongyangi. Malaisia pole Põhja-Koread mõrvas seni süüdistanud.

Malaisia pole veel ametlikult öelnud, et Kuala Lumpuris tapetu on Kim Jong-nam ega ole loovutanud tema surnukeha. Politsei sõnul ootab amet, et keegi tapetu lähiperekonnast annaks neile DNA-proovi. Malaisia peaminister Najib Razak arvab, et nad ei pruugi julgeda avalikkusesse ilmuda.

Põhja-Korea pole kinnitanud, et tapetu on Kim Jong-nam.