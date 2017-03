Eesti käis koos viie riigiga Washingtonis abi palumas

Eesti, Ukraina, Poola, Gruusia, Läti ja Leedu diplomaadid sõnasid eilsel kohtumisel Ühendriikide senaatoritega, et USA sanktsioone Venemaa vastu ei tohiks lõpetada ja võitluses Moskvaga oleks vajalik suurem sõjaline abi.

Kuue riigi diplomaadid süüdistasid Venemaad hübriidsõjategevuses – küberrünnakutes, Kremli propaganda levitamises ja sõjategevuses või sellega ähvardamises. Eriti on senatit külastanud saadikute sõnul vaja USA abi kaitsevaldkonnas, kaasa arvatud relvastuses.

Vabariiklasest senaator Lindsey Graham sõnas, et toetab kuuele riigile abi osutamise jätkamist, sest see on oluline Ühendriikide julgeoleku tagamiseks. «Mida parem on teie julgeolek, seda kaitstumad oleme ka meie,» ütles Graham diplomaatidele.

Graham sõnas, et kuigi head suhted Venemaaga on Washingtonile olulised, ei saa see aset leida enne, kui muutub Moskva suhtumine. Graham kuulub samuti senaatorite salka, kes peavad Venemaa sanktsioonide leevendamiseks vajalikuks senati nõusolekut. Salka kuuluvad ka John McCain ja Marco Rubio.

USA kongressi rahastatud Raadio Vaba Euroopa/Raadio Vabadus (RFE/RL) signaali tuleks võimendada seoses Vene propagandaga ning seda tuleks edastada ööpäevaringselt, ütles Leedu suursaadik senatile. «Raadio leviku suurendamiseks tuleks signaali kvaliteeti parandada ning pakkuda kõige mugavamat kava RFE/RLi kuulajatele Venemaal, Valgevenes ja Ukrainas. Me peaksime rihtima ... 24 tundi järjest kestva RFE/RLi ülekande poole,» sõnas Rolandas Kriščiūnas.

Praegu on raadiokanal eetris 24 tundi päevas vene ja valgevene keeles.

Raadiokanali peakorter asub Washingtonis, kuid seda edastatakse Tšehhis Prahas asuvast jaamast. Ülekanded Venemaal, Valgevenes, Ukrainas ja Moldovas läbivad Kirde-Leedus asuva Viesintose saatejaama. Leedu suursaadiku sõnul tuleb raadiosignaali võimendada, et see kataks suuri territooriume riikides, mis on vastuvõtlikud Vene propagandale. «See vajab võimsamat edastusmasti.»

«Venemaa on äärmiselt aktiivne informatsioonivallas, kasutades teiste seas venemeelset meediat, propagandat, desinformatsiooni, valeuudiseid, internetitrolle, lekkeid avaliku arvamuse segadusse viimiseks ning otsustusprotsessi mõjutamiseks,» ütles saadik.

«Venemaa tahab mõjutada Leedu ja Lääne publikut, luues ja toetades rahvusvahelisi uudistekanaleid, mis levitavad selle vaateid ja desinformatsiooni tundlikel teemadel, nagu migratsioonikriis, terrorism, rahvustevahelised suhted, NATO sõdurite paigutamine Kesk- ja Ida-Euroopasse jne.»