Filipiinide välisminister tagandati USA kodakondsuse tõttu

President Rodrigo Duterte määras Yasay ametisse võimule asudes kaheksa kuu eest ja praeguseni tegutses viimane välisministri ülesannetes.

Taoline otsus on väga haruldane ning vallandas Filipiinide diplomaatilises korpuses segaduse. Seadusandjate sõnul on Yasay sisuliselt vallandatud, kuid Yasay pressiesindaja sõnul pole see veel selge.

Veebruaris esimest korda kongressi kinnitamisistungil osalenud Yasay vastas tollal eitavalt küsimusele, kas tal on USA kodakonsus. Täna tunnistas ta aga, et temast sai 1986. aastal USA kodanik, kuid kinnitas, et enam tema kodakondsus ei kehti, sest ta loobus oma USA elukohast.

Senatile esitatud dokumentidest selgus, et Yasay ütles USA kodakondsusest lahti päevi enne välisministrina tööle asumist.

Filipiinide täitevvõimu töötajatel peab olema Filipiinide kodakondsus.

«Parlamendi välisasjade komisjon oli Yasay välisministriks määramise vastu ühehäälselt,» sõnas komisjoni juht senaator Panfilo Lacson. «Ta ei rääkinud tõtt. Ta ei olnud (kinnitamis)istungite küsimuste ja vastuste voorus aus.»

Yasay rõhutas, et ta pole oma kodakondsuse asjus kunagi valetanud, kuid vabandas komisjoni tahtmatult eksiteele viimise eest.

Filipiinide välisministeeriumi teatel peatatakse Yasay ametikohustused, kuniks president määrab talle asetäitja. Lacsoni sõnul ei saa Duterte Yasayd kandidaadina uuesti esitada.