Nukku nimega My Friend Cayla müüakse näiteks Londoni mänguasjapoes. Saksamaal on see aga sisemikrofoni tõttu keelatud.

Armsa väljanägemisega My Friend Cayla nimeline nukk on tänu ühenduvusele Bluetoothiga võimeline inimesega vestlema. Kuid Saksa ametnike väitel on see ka häkkerite meelistööriist.