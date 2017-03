Slovakkia ekspeaminister eitab seotust inimrööviga

Mečiar kinnitas teleesinemises, et omaaegne Slovakkia Teabeteenistus (SIS) ei korraldanud Michal Kováč noorema röövimist. Juhtumit ei suudetud lahendada ning Mečiari valitsus lõpetas 1998. aastal uurimise. Nüüd tehakse katseid juurdlus uuesti avada.

Bratislavas on aastaid ringelnud kahtlused, et autoritaarsete kalduvustega Mečiar korraldas oma poliitilise vastase Kováči poja röövimise. Üks Austria kohus leidis 1995. aastal, et suurima tõenäosusega olid selle taga Slovakkia võimud.

Slovakkia parlament peaks märtsis juurdluse taasalustamise üle hääletama. Mitu varasemat katset on nurja läinud.

«SIS-ist oleks keegi sellest teadnud, aga see ei olnud SIS,» ütles Mečiar telekanalile TA3, kuid ei täpsustanud, keda tema süüdlaseks peab.

«Ma ei luba isegi täna veel endal tõde rääkida, see oleks avalikkuse jaoks liiga šokeeriv. Aga minu mälus on see alles ja tuleb välja raamatuna,» lisas ekspeaminister.

Noore Kováči röövisid 1995. aastal Austrias tundmatuks jäänud isikud, kes sidusid tal käed ja silmad kinni, sundisid pudeli viskit ära jooma ja andsid elektrilööke. Ta leiti Slovakkia piiri lähedalt Hainburgist politseijaoskonna eest autost.

2. märtsil jõudis Slovakkia kinodesse toonasest juhtumist jutustav film «Röövimine», mida käis esimese nädalaga vaatamas 70 000 inimest.