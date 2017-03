Stoltenberg kutsub naisi NATO väkke kaasama

«Kui me tahame oma liidus näha parimaid inimesi, peame hoolitsema selle eest, et naised mängiks suuremat osa. Me ei saa väge mehitada vaid poolest elanikkonnast,» ütles Stoltenberg.

«Igaüks meie liitlastest peab lahendama selle küsimuse riikliku vastutustundega,» lisas ta.

NATO personalist 40 protsenti on naisterahvad, kuid peasekretär ei olnud rahul nende hulgaga juhtkonnas ja operatiivametites.

«NATO ei ole enam meestemaailm,» rõhutas Stoltenberg.

Ta lisas, et veerand NATO liikmesriikide kaitseministritest on naised, mis on enneolematu näitaja ja suur edusamm.

«Tõsiasi, et naisterahvad osalevad järjest rohkem, tõestab, et muutused on võimalikud ka sellistes tavapäraselt meesteorganisatsioonides nagu NATO ja relvajõud üleüldiselt,» sõnas Stoltenberg.

Naiste hulk NATO relvajõududes on jõudnud ajaloo kõrgeimale tasemele, kuigi 2015. aastal oli see vaid 10,8 protsenti.