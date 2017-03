USA: Põhja-Korea liider ei ole ratsionaalne inimene

«Meil ei ole tegemist ratsionaalse inimesega,» ütles USA ÜRO suursaadik Nikki Haley ajakirjanikele pärast Julgeolekunõukogu kinnist istungit Põhja-Korea hiljutiste raketistartide arutamiseks.

Viidates Hiinale, mis on kutsunud rahvusvahelist kogukonda naasma läbirääkimistele Pyongyangiga, ütles Haley, et «kui see juhtuks mõne teise riigiga, siis me saame sellest rääkida ja see ei oleks teema».

Ta nimetas Põhja-Korea liidrit «inimeseks, kellel ei ole olnud ratsionaalseid tegusid, kes ei mõtle selgelt».

Suursaadiku sõnul tuleb ümber hinnata see, kuidas Põhja-Koreaga edasi minna.

Põhja-Korea tulistas esmaspäeval vähemalt neli raketti Jaapani suunas, kolm neist kukkusid merre Jaapani lähedal.

USA suursaadik rõhutas, et «kõik variandid on laual» ja kõnelused Põhja-Koreaga ei ole täielikult välistatud, kuid küsimus on selles, kas Põhja-Korea näitab üles soovi leida diplomaatilist lahendust.

Pyongyangi peamine liitlane Hiina kutsus varem Põhja-Koread peatama tuuma- ja raketitegevus vastutasuks USA ja Lõuna-Korea ühisõppuste peatamisele, kuid Hiina välisministri ettepanek ei leidnud toetust.

Suurbritannia, Prantsusmaa ja Jaapan rõhutasid, et Põhja-Korea peab astuma esimese sammu näitamaks, et on valmis oma senist kurssi muutma ning loobuma raketi- ja tuumaprogrammist.

Jaapani suursaadik Koro Bessho ütles, et Julgeolekunõukogul tuleb kaaluda järgmisi samme surve avaldamiseks Põhja-Koreale.

Prantsusmaa sõnul arutab ta Euroopa Liidu raames uute meetmete kehtestamist Põhja-Koreale, et sulgeda augud ÜRO sanktsioonide resolutsioonides.

ÜRO Julgeolekunõukogu on kehtestanud Põhja-Koreale kuus sanktsioonidepaketti, kaks neist eelmisel aastal.