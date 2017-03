Video: Saksa politsei jahib teismelist, keda kahtlustatakse üheksa-aastase poisi tapmises

Politsei alustas juhtunu uurimist pärast seda, kui Whatsappi ilmus video, millel 19-aastane Marcel Hesse nimeline noormees kiitleb toime pandud kuritööga, edastab BBC.

Bochumi piirkonna politsei teatel levivad internetis pildid kuriteopaigast ning neil on olemas andmed, et Hesse kiitles jututoas ka naise mõrvamisega.

Saksa politsei / Marcel Kusch/AP/Scanpix

Nii Bochumi kui Herne piirkondades suleti kahtlusaluse otsmise ajaks koolid ja lasteaiad ning politsei andis elanikele hoiatuse, et põgenev teismeline võib olla relvastatud.

Saksa meedia teatel on Hesse tegelenud võitluskunstidega ja ta võib ka selle tõttu ohtlik olla.

Hernes elanud üheksa-aastane poiss kaotas elu selle nädala esmaspäeva õhtul kui ründaja teda mitmel korral pussitas.

Hesse teatas siis Whatsappi postituses, et ta tahtis tappa ennast, kuid katse ebaõnnestus ja ta valas oma viha välja talle ette jäänud lapse peal.

Poisi pere sõnas meediale, et teismeline palus lapselt abi redeli tõstmisel. Poisi kasuisale tundus kahtlane, et laps õhtul kaua õues oli, ta läks teda otsima ja leidsi ta surnukeha Marcel Hesse maja keldrist.

Herne elanikud on viinud hukkunud poisi perekonna maja juurde lilli, küünlaid ja mänguasju, et last mälestada.

Lilled, küünlad ja mängusajad tapetud poisi mälestuseks / Marcel Kusch/AP/Scanpix

Poisi vanaisa sõnas telemeediale, et lapselapse kaotus on kohutav ja teda häirib, et politsei ei ole lapsetapjat veel tabanud.

Väidetavalt otsib Hesset ka mootorrattagäng Bandidos, mille liikmeid on nähtud Hernes kogunemas. Kinnitamata andmetel on tapetud poisi kasuisal selle grupeeringuga seos.

Politsei teatel hoiavad nad Bandidosel silma peal, et gängiliikmed ei hakkaks Hesse juhtumis omakohut mõistma.