Guatemala laste varjupaigas hukkus leekides vähemalt 21 teismelist neidu

Kõik ohvrid olid 14-17 aastased neiud, ütlesid ametnikud. Varem teatasid võimud 20 hukkunust.

Tulekahju puhkes eile hommikul varjupaiga tiivas, kus elasid tüdrukud ja neiud. Arvatakse, et nad panid personali vastu protestides ise oma eluruumid põlema.

Pealinna Guatemala kaks haiglat võtsid vastu 41 kannatanut, paljudel neist on teise ja kolmanda astme põletushaavad. Roosevelti haigla direktori Carlos Soto sõnul on viie kannatanu seisund kriitiline.

Riigi sotsiaalhoolekande haldusalas olevas varjupaigas on alaealised, keda on väärkohelnud nende oma perekonnad või kes on leitud tänavail elamas.

Laste varjupaigale on heidetud ette ruumikitsikust ja laste halba kohtlemist, mis on toonud kaasa põgenemisi.

ÜRO lastefondi UNICEF Guatemala büroo kirjutas oma Twitteri-kontol, et mõistab tragöödia hukka ning rõhutas, et neid lapsi ja teismelisi tuleb kaitsta.

Varjupaik oli mõeldud 500 lapsele, kuid seal elas neid vähemalt 800.

Riigiga sama nime kandvas pealinnas ja ühtlasi kogu Kesk-Ameerika suurimas linnas Guatemalas elab ligi kolm miljonit inimest.