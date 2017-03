Merkel: Türgi liidrite natsi-märkused on uskumatult kohatud

Merkel ütles täna parlamendi ees esinedes, et Türgi liidrite märkused on kurvastavad ja uskumatult kohatud ega ole vähimalgi määral õigustatud. «Me ei luba, et natside ohvreid niisuguste võrdsustega tühisena näidatakse,» rõhutas ta.

Erdoğan sarjas pühapäeval Saksamaad kohalikele türklastele suunatud kihutuskoosolekute keelamise eest enne Türgis 16. aprillil aset leidvat referendumit riigipea volituste laiendamise üle. «Teie tegevus ei erine natside omast minevikus,» ütles riigipea.

Saksamaa ja Türgi ei saa lubada üksteisest veelgi suuremat eemaldumist, lisas Merkel. «Olenemata sellest, kui raske kõik praegu ka ei ole, kui vastuvõetamatud mõned asjad ka ei ole, siis ei saa meie julgeoleku- ja geopoliitilistes huvides olla, et Türgi, NATO partner, eemaldub meist veelgi.»