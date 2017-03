Moldova süüdistab Vene luuret poliitikute hirmutamises

Moldova parlament ütles täna, et Vene luureagendid on viimastel kuudel kinni pidanud 25 Moldova seadusandjat, luureametnikku ja euroopameelset poliitikut, neid üle kuulanud ja alandavalt kohelnud. Peale selle taotlevad nad ebaõigele teabele tuginedes Moldova ametnike rahvusvahelist jälgimist.

Väidetav tagakiusamine on seotud käimasoleva juurdlusega, mis uurib 22 miljoni dollari suurust summat hõlmavat rahapesu. Muu hulgas on see seotud ka Venemaalt erapanka Moldinconbank saadetud rahaga.

Avalduses lisatakse, et Venemaa ei tee juurdlusega koostööd.

Moldova parlamendi esimees Andrian Candu ja peaminister Pavel Filip kohtusid täna Vene suursaadiku Farit Muhametsiniga ja esitasid talle ametliku kaebuse.