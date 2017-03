Poola valitsusel ei õnnestunud Tuski jätkamist nurjata

«Habemus #EUCO Presidentum,» tegi uudise Twitteri vahendusel esimesena teatavaks Luksemburgi peaminister Xavier Bettel.

Enne seda oli järjekindlalt endisest Poola peaministrist Tuski vastu seisnud Poola praegune peaminister Beata Szydlo ähvardanud koguni, et nurjab kogu täna Brüsselis alanud tippkohtumise.

«Midagi ei saa teha meieta või meie nõusolekuta,» deklareeris Szydlo enne tippkohtumise algust. Varssavi esindajad meenutasid ka, et Tuski ametiaeg lõppeb alles mais, mistap tänaseks esimeseks päevakorrapunktiks määratud valimise võiks veel edasi lükata.

Mõned pelgasid Brüsselis koguni, et kui Tusk vastavalt liidunõukogu presidendi valimise mängureeglitele häälteenamusega ära valitakse, marsib selle eelnevalt võimatuks kuulutanud Szydlo kohtumiselt lihtsalt minema.

Nagu suursaadik Kaja Tael, kes juhib Eesti esindust ELi juures, täna enne ülemkogu algust Postimehele rääkis, siis tema kolleegide seas liidunõukogu esimehe küsimuses mingeid vaidlusi ei käinud. «Meie meelest on Donald Tusk praegu praktiliselt ainus võimalik kandidaat ja kõik liikmesriigid peale Poola on avaldanud talle suuremal või vähemal määral toetust,» sõnas ta.

«Ma arvan, et siin on küsimus selles, kuidas Donald Tusk on oma rollis kasvanud nende aastate jooksul, mis on ikkagi olnud kriisiaastad ELis,» kirjeldas Tael. «Ta on nende kriiside haldamisel ilmutanud täpselt seda, mida me ülemkogu eesistujalt ootame: piisavat valmisolekut arvestada liikmesriikide huvidega, aga siiski ka omaenda selget nägemust.»

«Hetkel me ühelt poolt arvame, et Donald Tusk ongi teinud väga head tööd, teisest küljest ei ole esile kerkinud ühtegi teist kandidaati,» iseloomustas Eesti suursaadik asjade seisu hommikul.

Eesti peaminister Jüri Ratas kinnitas meiepoolset toetust Donald Tuski jätkamisele juba detsembris. Lõppkokkuvõttes paistis, et Õiguse ja Õigluse valitsuse juhitav Poola jäi oma Tuski-vastasuses kogu ELis üksi.