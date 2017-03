WikiLeaks hakkab tegema tehnoloogiafirmadega koostööd CIA vastu

Assange'i teatel on ettevõtted küsinud informatsiooni CIA küberluurevahendite kohta, mille WikiLeaks väidetavalt teisipäeval avaldas. «Me oleme otsustanud nendega koostööd teha, anda neile eksklusiivne ligipääs tehnilistele üksikasjadele, nii et oleks võimalik teha vajalikke parandusi,» sõnas Assange.

Assange süüdistas CIAd ühtlasi laastavas ebapädevuses seoses häkkimissaladuste hoidmises ühes kohas.

«See on ajalooline ebapädevuse akt, nad on loonud sellise arsenali ning siis ladustanud selle kõik ühte kohta,» lausus ta pressikonverentsil, mis edastati Ecuadori Londoni-saatkonnas, kus ta on redutanud 2012. aastast saadik.

«Tõhus kontroll küberrelvade üle on võimatu ... kui see need lood, siis sa need ka kaotad,» märkis Assange.

Tema sõnul on WikiLeaksil CIA häkkimisoperatsioonide kohta palju rohkem teavet, kuid ta ei avalda neid enne, kui WikiLeaks on tehnoloogiafirmadega suhelnud.

CIA pole leket kommenteerinud.