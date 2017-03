Valge Maja: CIA süsteemid on iganenud

«Ta usub, et süsteemid CIAs on iganenud ning neid tuleb uuendada,» ütles Valge Maja pressiesindaja Sean Spicer pärast seda, kui WikiLeaks avaldas hunniku dokumente, mis on seotud agentuuri küberspionaaži programmiga.

Samasugust mõtet edastas ka WikiLeaksi asutaja Julian Assange, kes süüdistas luureagentuuri «laastavas ebapädevuses» seoses häkkimissaladuste hoidmises ühes kohas.