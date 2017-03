Kirverünnakus Düsseldorfi rongijaamas sai viga viis inimest

Riigipolitsei pressiesindaja ütles, et kaks arvatavat ründajat on kinni peetud. Rünnak leidis tema sõnul aset umbes kell 21 ehk Eesti aja järgi kella 22 paiku.

Politsei pressiesindaja Rainer Kerstiens ütles uudisteagentuurile Associated Press, et ründajaid oli arvatavalt veel teisigi, kes pääsesid põgenema.

Esialgsetel andmetel on viga saanud vähemalt viis inimest. Kerstiens ei osanud täpsustada, kui tõsised on nende vigastused.

Politsei eriüksus kontrollib piirkonda, rongid jaamas ei peatu.

Ründajate motiivid pole veel teada.

