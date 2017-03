May: London ei maksa Brexiti järel ELi eelarvesse suuri summasid

May ütles oma viimasel Brüsseli tippkohtumisel enne märtsi lõppu seatud tähtaega, kui käivitub artikkel 50, et tahab Euroopa Liidust lahkumisega pihta hakata. Ta lisas, et tema ELi kolleegid nõustusid sellega.

Euroopa Liit on teatanud, et Suurbritannia finantskohustused on eesolevate läbirääkimiste üks peamisi punkte. Ametnike hinnangul võib Londoni makstav summa ulatuda siiski 60 miljardi euroni.

«Olen kindel, et kui inimesed hääletasid 23. juunil meie Euroopa Liidust lahkumise poolt, hääletaid nad, et me ei peaks tulevikus enam maksma suuri summasid Euroopa Liitu igal aastal,» ütles May pressikonverentsil. «Ja mõistagi, kui me lahkume Euroopa Liidust, siis nii ka on.»

Välisminister Boris Johnson kutsus varem Mayd üles järgima omaaegse konservatiivse peaministri Margaret Thatcheri eeskuju, kes tagas ELilt eelarvega seoses tagasimakse aastal 1984.

«Proua Thatcher ütles, et tahab oma raha tagasi ja ma leian, et see on täpselt, mida me ka saame,» ütles Johnson rahvusringhäälingule BBC.

Eelnõu, mis annaks Mayle volitused käivitada Lissaboni leppe 50. artikkel, millega algab kahe aasta pikkune lahkumisprotsess, naaseb parlamendi lauale esmaspäeval.

Lõplikku heakskiitu oodatakse uue nädala keskel.

«Meie Euroopa partnerid on end mulle väljendanud selgelt, et tahavad läbirääkimistega pihta hakata, ja nii ka mina,» ütles ta. «On aeg Euroopa Liidust lahkumisega pihta hakata ning ehitada üles sõltumatu, iseend valitsev üleilmne Suurbritannia, mida briti rahvas on tahtnud.»

May lahkus neljapäeva hilisõhtul Brüsselist, jättes ülejäänud 27 liikmesriigi liidrid reedeks ilma temata jätkama.

«Me astume teises suunas ülejäänud 27st ning on täiesti loomulik, et need, kes jäävad, tahavad kokku saada ja arutada, mida see nende jaoks tähendab,» ütles Downing Streeti pressiesindaja.