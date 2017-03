Saksa politsei: Düsseldorfi kirveründajal on vaimse tervise probleeme

Uudisteagentuuri AFP andmetel elab kahtlusalune 36-aastane mees Saksamaal Wuppertalis ja on pärit endisest Jugoslaaviast.

Politsei Düsseldorfi raudteejaama turvamas / PATRIK STOLLARZ/AFP/Scanpix

Rünnakus vigastada saanutest kolme inimese seisund on kriitline, kannatada said ka kaks politseinikku. Saksa väljaannete andmetel on kirverünnaku kõige noorem vigastada saanu 13-aastane tüdruk.

Rünnakus kahtlustatav mees sai ka ise raskeid vigastusi, kui politsei eest põgenes, kuna hüppas raudteesillalt alla.

Mees tabati, ta viidi haiglasse, kuid kuna ta seisund on raske, siis ei ole teda saadud üle kuulata.

Düsseldorfi politsei andmetel tegutses ründaja üksinda, varem arvati, et ründajaid oli kaks. Samas ei viita kirverünnak terrorismile, pigem haige inimese pingete väljaelamisele.

Düsseldorfi raudteejaam / Reuters Staff/REUTERS/Scanpix

Sakasmaal toimus eelmine suurem rünnak möödunud aasta detsembris, kui veoautoga terrorist sõitis Berliini jõuluturul rahva sekka, tappes 12 inimest. Selle rünnaku eest võttis vastutuse Islamiriik.