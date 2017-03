Politico: Schwarzenegger võib kaaluda senatisse kandideerimist

California vabariiklaste ringkonnad kihavad elevusest ning arutavad võimalust, mille kohaselt võib «Kubernaatori» hüüdnimega Shwarzenegger, kes on Donald Trumpi terav kriitik, hakata valimisedu korral pidama senaatoriametit Trumpi juhitavas Washingtonis.

Politico kohaselt on tõenäoline, et Schwarzenegger võib kandideerimisotsuse langetamise korral kandideerida 2018. aasta vahevalimistel senatisse sõltumatu kandidaadina. Elevusele annab lisamõõdet asjaolu, et Schwarzeneggeril õnnestub Trumpi sotsiaalmeedia kaudu piisavalt ärritada ning talle naha vahele pugeda, märkis väljaanne.

Presidendi salvavad säutsud Schwarzeneggeri kohta ja üha intensiivistuv vägikaikavedu sotsiaalmeedias on vallandanud spekulatsioonid, et äärmiselt konkureeriva loomuga kulturismitiitli Mr. Olympia seitsmekordne võitja võib olla huvitatud enamast kui vaid sõnasõjast Trumpiga.

Juhul, kui Schwarzenegger peaks kandideerima senati vahevalimistel järgmisel aastal, mil ümber saab California osariigi kauase demokraadist senaatori, 85-aastaseks saava Dianne Feinsteini ametiaeg, annaks valimisvõit talle püüne, kust järgneva 16 kuu vältel Trumpi irriteerida, vahendas Politico Vabariiklaste Partei tundmatuks jääda soovinud tippstrateegi sõnu.

Ühtlasi annaks selline asjade käik Schwarzeneggerile võimaluse vastanduda Trumpile mitmel olulisel teemal, nagu näiteks kliimamuutus, poliitilised reformid ja isegi immigratsioon.

Schwarzeneggeri pressiesindaja Daniel Ketchell ei välistanud Austria juurtega Schwarzeneggeri võimalikku senatisse kandideerimist, kui talt paluti kommentaare spekulatsioonidele.

Pikaajalised California poliitikavaatlejad ütlevad, et Schwarzeneggeri naasmine poliitikasse oleks äärmiselt põnev ning seejuures täiesti usutav väljavaade, kirjutab Politico.