USA sõjavägi on sattunud keset alastifotode skandaali

Lugu algas sellega, et Business Insider teatas, et erinevatel internetilehekülgedel on ilmunud Ühendriikide endiste ja tegevate naismereväelaste alastifotosid. Nüüd on selgunud, et asjasse on segatud ka õhujõud ja maavägi.

«Sõjaväelastena peegeldab isikute käitumine internetis ja tavaelus ka sõjaväge ja selle väärtusi,» sõnas kõneisik kolonelleitnant Jennifer R. Johnson.

Fotod on postitatud erinevatele privaatsetesse Facebooki gruppidesse nagu Marines United, millel on 30 000 jälgijat, kuid ka teistesse sotsiaalmeediavõrgustikesse.

«Hiljutised teated sobimatust ja ebaprofessionaalsest käitumisest on kutse tegudele, et kutsuda korrale need, kes on kaotanud silmist kõige fundamentaalsema eesmärgi, mida nad peaksid teenima,» sõnas sõjaväe sekretär Sean Stackley.

Sõjaväeorganid jätkavad asja uurimiset, kuid viimaste andmete kohaselt ei ole lehekülgedelt veel fotosid eemaldatud.