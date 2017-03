Stockholmi politsei kommenteeris lokkavat kuritegevust

Rootsi ja Soome meedia andmetel tegeleb Rootsi pealinna politsei veel rohkem kui 400 tõsise kuritegevusjuhtumiga, millest suur osa on väljapressimised ja inimröövid.

Stockholmi politsei teatel on olukord pingeline ning nad vajavad vägivalla kontrolli alla saamiseks lisatööjõudu ja ressursse.

Kõige värskem mõrvajuhtum leidis aset sel nädalal, kus kaks meest Stockholmis Kista linnaosas maha lasti.

Rootsi politsei / Jessica Gow/TT/TT NEWS AGENCY/Scanpix

«Olukord on selline, et oodata võib uusi vägivallakuritegusid. Viimaste päevade jooksul on olnud kokku viis mõrva,» teatas Stockholmi põhjapiirkonna politseiülem Patrick Ungsäter.

Stockholmi politsei erioperatsioonide osakonnas töötava politseiniku Gunnar Appelgreni teatel on politsei ressursid piiratud ja selle tõttu ei jõua kõikide potentsiaalsete konfliktiallikatega tegeleda.

«Oleme olukorras, kus vihakuritegude arv kasvab ja see tendents tõenäoliselt jätkub, sest ühiskonnas on varasemaga võrreldes enam sotsiaalseid-, etnilisi- ja majanduspingeid,» selgitas politseinik.

Stockholmis on sellel aastal toimunud 17 relvaintsidenti, milles kaotas elu seitse ja sai vigastada 14 inimest ning suur osa neist intsidentidest on seotud kuritegelike gängidega.

Politsei teatel on Stockholmis lahendamata 12 gängikonflikti, millest kuus on linna põhja- ja kuus lõunaosas ning Lõuna-Stockholmis konfiskeeriti kuritegelikelt grupeeringutelt 17 relva.

Eilne verevalamine Kistas leidis aset linnaosa keskel elurajoonis, politseile teatati kahest mahalastud mehest ja sündmuskohalt kummide vilinal lahkunud autost.

Rootsi politsei / Jessica Gow/TT/TT NEWS AGENCY/Scanpix

Politsei teatel olid mehed saanud raskelt vigastada, kiirabi ei jäädud ootama ja politseinikud transportsid kannatanud kiirkorras haiglasse, kuid nad ei jäänud ellu.

Eile ei olnud selle juhtumiga seoses veel kedagi arreteeritud, politsei ei paljastanud elu kaotanute nimesid ja vanust ega ka nende mahalaskmise võimalikku motiivi.

«Saan öelda vaid seda, et hukkunud kuulusid kuritegelikku gängi ja meil on nende kohta varasemast andmeid,» teatas Stockholmi põhjapiirkonna politseiülem Patrick Ungsäter.

Väljaande Aftonbladet andmetel kuulusid hukkunud kuritegelikku gängi Lõvid, olles selle juhid.

Selle nädala alguses kaotasid Stockholmi loodeosas Hallonbergis elu naine ja mees, keda pussitati. Sündmuskohale saabunud politsei avas tule, kuid kuriteos kahtlustatavad pääsesid põgenema.

Veel leiti Stockholmis Botkyrkan Albys hoone trepilt surnud mees, politsei teatel on tegemist mõrvaga.

Rootsi peaministri Stefan Löfveni teatel peab politsei olukorra kontrolli alla saamiseks oma töömeetmeid karmistama.