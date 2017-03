Ilvesele loengut pidanud kongresmen plaanis tööreisi Vene duumasse

Vabariiklasest kongresmen, Donald Trumpi vankumatu toetaja ning pikaaegne Vladimir Putini austaja, Dana Rohrabacher sõnas jaanuari alguses, et plaanib korraldada kongressi delegatsiooni õppereisi Venemaale, et kohtuda sealsete ametnikega arutamaks võimalusi koostööks riigiduumaga.

«Me kavatseme vaadata kindlaid eesmärke, mille osas Kongressi ka duuma koostööd arendada,» sõnas Rohrabacher. «Kas me võiksime näiteks teha koostööd kosmosevallas?»

Endine president Ronald Reagani kõnekirjutaja ütles, et Vene riigipead on hea meelega valmis kohtuma Ühendriikide rahvaesindajatega, et arutada silmast-silma Venemaale kehtestatud sanktsioone ja teisi jätkuvaid poliitilisi pingeid.

Eile üritas Rohrabacher aga esindajatekojas Venemaa desinformatsiooni kohta rääkinud Toomas Hendrik Ilvesele ajalooloengut pidada.

Rohrabacher kaitses 6 minutit peetud vastulöögis president Vladimir Putinit, võrreldes teda karmi käega juhiga, kes oma rahva huve kaitseb.

Ilvese näitele Eston Kohveri röövimisest kolm aastat tagasi vastas Rohrabacher, et see ei avalda talle eriliselt muljet.

«Nii et teil oli piiril korruptsioonijuhtum, üks teie piirivalveametnik kadus. Aga nimetada seda sõjaliseks agressiooniks? Kas Eestis on üldse olnud piiriülest sõjalist tegevust Venemaa poolt?» vahendab väljaanne Mother Jones Rohrabacheri küsimust Ilvesele.

Ilves üritas selgitada, et toimuvad ka pidevad sõjaväelennukite piiririkkumised, mida on viimase nelja aasta jooksul tohutult lisandunud.

Rohrabacher vastas, et on külastanud Balti riike pärast jutte Venemaa sõjalisest agressioonist, ega leidnud sealt ühtegi sõjalise tegevuse märki. Ta lisas, et USA saadab Eestisse oma sõjatehnikat, korraldab heidutuslende ja kõike seda selle nimel, et peatada Vene agressiooni, mida pole kunagi eksisteerinudki.

«See peab lõppema, muidu lõpetame me sõjas,» lisas Rohrabacher.