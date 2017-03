Põhja-Korea valmistub uueks tuumakatsetuseks, Lõuna-Korea valmistub halvimaks

«Selle tegevuse iseärasused kinnitavad arvamust, et Põhja-Korea jätkab põhjaportaali juures tuumakatsetuse jaoks tunneli kaevamist. Eeldatakse, et Punggye-ris võidakse kohe, kui tuumaseadeldis ja selle juhtimissüsteem on paigas, korraldada viivitamatult kuues tuumakatsetus,» kirjutati veebilehel.

Põhja-Korea polügoonil märgati seadmete ja materjalide ümberpaigutamist ladude piirkonnast abihoonetesse ja tunnelisse. Fotod, mida asjatundjad uurisid, tegi satelliit 7. märtsil.

Lõuna-Korea kaitseminister aga andis sõjaväele korralduse olla valvel ebastabiilset sise- ja välisolukorda ära kasutada üritava Põhja-Korea provokatsioonide puhuks.

Kaitseminister Han Min Koo hoiatas täna videokonverentsil väejuhte, et Põhja-Korea strateegilisi või operatiivprovokatsioone võib oodata iga hetk. Viimastel nädalatel on Põhja-Korea katsetanud ka ballistilisi rakette.

Põhja-Korea riiklik uudisteagentuur KCNA avaldas pärast Lõuna-Korea konstitutsioonikohtu otsust president Park Geun-hye tagandamise kohta lühiteate, milles ennustatakse, et nüüd hakatakse Parki üle kohut mõistma nagu tavalise kurjategija üle.