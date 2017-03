Malaisia politsei tuvastas Kim Jong-namis ametlikult rünnakuohvri

Kim on Põhja-Korea liidri poolvend, kuid Pyongyang on keeldunud tunnistama, et tema on 13. veebruaril toime pandud mõrva ohver. Põhja-Korea räägib temast ainult kui Kim Cholist, sest selle nimega pass oli tal rünnaku hetkel kaasas.

«Me tegime kindlaks, et Kim Chol on Kim Jong-nam,߃ ütles Malaisia politseiülem Khalid Abu Bakar ja kinnitas, et isik tuvastati kõiki seadusi järgides.

Politseiülem keeldus ütlemast, kuidas politsei ohvri tuvastas, sest kaalul on tunnistajate turvalisus.

Kimi omakseid on teavitatud, kuid nad ei ole veel surnukehale järele tulnud, lisas Khalid.

Tapmisjuurdlus on Põhja-Korea raevu ajanud, sest ehkki Malaisia võimud ei süüdista Pyongyangi otseselt Kimi mõrvas, vihjatakse, et närvigaas VX oli ilmselt pärit Põhja-Korea riiklikest relvalaboritest.