Luksemburgi peaminister: britid võivad lahutuse käigus armastuse ELi vastu taasavastada

Betteli arvates on täiesti võimalik, et britid leiavad lõpuks, et ei suuda lahutust lõpuni viia, sest soov jääda osutub liiga suureks.

Brexiti käivitava artikkel 50 ootel on hakatud tuliselt vaidlema selle üle, kas lahkumisprotsessi on võimalik peale selle alustamist peatada või mitte, sest varem pole keegi midagi sellist üritanud.

Luksemburgi peaministri sõnul oli möödunud aasta juunis peetud referendum Euroopa Liidu liikmesuse üle viga, mis teostus poliitilistel põhjustel.

«Ootame artikkel 50 käivitamist. Ma ei taha spekuleerida, aga tegu on lahutusega. Nüüd peavad nad lahutust küsima, siis peame ootama kirja, mis nende soovi kinnitaks. Peale seda saame lahutusprotsessiga alustada,» sõnas Bettel.

«Võib ju olla, et nad ütlevad lahutuse käigus, et armastavad meid nii palju, et ei suuda lahutust lõpule viia.»

Downing Street on spekulatsioonidest hoolimata korduvalt öelnud, et artikkel 50 on pöördumatu otsus. Briti konservatiivid arvavad, et seda ei saakski teha.

Artikkel 50 autor seevastu naeruvääristab väiteid, nagu klauslit poleks võimalik peale kasutuselevõttu peatada. «Kui peaksime kuristikuga silmitsi seistes otsustama, et ei soovi sinna hüpata, ei saaks keegi Brüsselis meid takistada,» sõnas John Olav Kerr, üks mitmest isikust, kelle väitel artikkel 50 just nende loodud on.