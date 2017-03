Juncker: mitmekiiruseline Euroopa ei tekita uut raudset eesriiet

«Mis puutub sellesse niinimetatud mitmekiiruselisse Euroopasse...seda nähakse uue eraldusjoone tekitajana, uut tüüpi raudse eesriidena ida ja lääne vahel. See ei ole nii mõeldud,» ütles Juncker Brüsselis peale ELi tippkohtumise lõppu ühisel pressikonverentsil Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuskiga.

Samas avaldas ta ka lootust, et Suurbritannia naaseb ühel päeval ELi. «Mulle ei meeldi Brexit, sest tahaksin olla brittidega ühes paadis. Loodan, et saabub päev, kui Suurbritannia siseneb uuesti paati.»

Briti peaminister Theresa May on öelnud, et Brexit tähendab Brexitit ja ELi Lissaboni lepingu lahkumisklausel käivitatakse märtsi lõpuks.