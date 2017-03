Pildid: egiptlased leidsid agulist iidse vaarao monumendi

«Monumendi hiiglaslikkust arvesse võttes võin kinnitada, et see kuulub Kuningas Ramsesele (elas umbes 1303 kuni 1213 e. Kr.) ja mitte ühelegi teisele iidsele valitsejale,» lausus leiu kohta tuntud arheoloog ja endine muinsuskaitse minister Zahi Hawass.

Foto: Khaled Desouki/AFP/Scanpix

Kuju leiti iidse Heliopolise linna juurest, see oli vajunud pinnavee alla. Väljakaevamisel kasutati buldooserit. Esmalt toodi maa alt välja Ramsese hiiglaslik pea, keha loodetakse kätte saada esmaspäeval. Arvatakse, et viimane võib kaaluda ligi seitse tonni. Seejärel viiakse kuju muuseumisse restaureerimisele.

Foto: Ahmeed Gomaa/Xinhua/SIPA/Scanpix

Usutakse, et al-Matariya eeslinn peidab endas veel teisigi iidseid aardeid. «See oli iidse Egiptuse jaoks suure tähtsusega kultuuriline koht, isegi piibel mainib seda,» kommenteeris egüptoloog Khaled Nabil Osman. «Halb uudis on see, et kogu ala tuleks puhastada ning kanalisatsioon ja turud ümber kolida.»