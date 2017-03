Helsingi kesklinnas oodatakse täna meeleavaldusi

Osa meeleavaldajaist kaitseb asüülitaotlejaid ja osa on nende vastu. Vähemalt üks rahvuslik rühmitus on kutsunud kokku inimesi turvapaigataotlejate vastu protestima.

Meeleavaldused algavad kell kolm pärastlõunal ja kestavad kuni kella seitsmeni õhtul.

Helsingi kesklinnas on juba nädalaid asunud varjupaigataotlejate laager, kus on protestitud Soome põgenikepoliitika vastu. Laager on meelitanud kohale ka vastumeeleavaldajaid. Hommikul oli väljakul lisaks laagrirahvale ja vastumeeleavaldajatele vaid juhuslikke möödakäijaid ja jääpargi töötajaid.

Raudteeväljaku jääpargis pidi täna toimuma pereüritus, kuid see jäeti meeleavalduste tõttu ära.