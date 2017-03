Süüdistus: Ameerika jõuk ohverdas tüdruku Saatanale

Kohtu ees seisavad kaks El Salvadorist pärit kahlusalust nimedega Diego Rivera ja Miguel Alvarez-Florez. Neile pannakse süüks, et nad tapsid hüüdnime «Genesis» all tuntud ohvri selle eest, et viimane kritiseeris meeste satanistlikke uskumusi.

Tunnistajana kuulas kohus 14-aastast tüdrukut, keda hoiti ohvriga samas ruumis. Neid mõlemat olevat uimastatud, pekstud, tätoveeritud ja vägistatud. Ta kõneles, et pärast Genesise vastuhakku pakkus Alvarez-Florez satanistlikus pühamus asunud monumendile sigaretti.

«Metsaline ei tahtnud materiaalset ohverdust, ta tahtis hinge,» selgitas Alvarez-Florez kohtutoimikute põhjal. 15-aastase tüdruku surnukeha leiti keset teed, kuuliaugud olid nii tema peas kui rindkeres. Politsei andmeil olid lasud tehtud väikese vahemaa tagant.

Septembris leiti New Yorgist Long Islandilt 15- ja 16-aastase sõpradest tüdrukute laibad. Neid oli vägistatud, pesapallikurikatega pekstud ning matšeetedega hakitud. Selleski juhtumis süüdistatakse Mara Salvatruchat.

«MS-13 liikmed on saanud juba liiga kaua kehtestada oma versiooni surmanuhtlusest,» lausus riiklik prokurör Robert L. Capers pressikonverentsil. 1980ndatel sündinud rühmitis on ainuke tänavajõuk, mis on ametivõimude poolt ametlikult liigitatud rahvusüleseks kuritegelikuks organisatsiooniks.

Rühmitis tegeleb uimastimüügi ja inimkaubandusega, selle mõju ulatub Kanadast Mehhiko ja Kesk-Ameerikani. MS-13 on üks neist, mille süül peetakse Guatemalat, El Salvadori ja Hondurast maailma kõige vägivaldsemaks piirkonnaks, kus ei toimu sõda.

Samas usuvad eksperdid, et jõuk kui tervik pole pöördunud satanismi poole. «Võib olla tõsi, et osad jõuguliikmed leiavad inspiratsiooni satanismist,» kommenteeris kuritegevuse analüütik Steven Dudley.

«Aga kas see väljendub ka massiliste rituaalidena, mille käigus hukatakse noori tüdrukuid? Kahtlen selles väga. Ma arvan, et need noored tahavad mängida Jumalat – või antud juhul siis Saatanat,» lisas Dudley.